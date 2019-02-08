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Первую партию белорусских электробайков отправят в Ботанический сад

08 февраля 2019 13:15
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Электробайки уже выпускают в народ. Первая партия уйдёт в Ботанический сад.

Первую партию белорусских электробайков отправят в Ботанический сад-1

С электровелосипедами пока ситуация такая же, как и с мотоциклами – рамы используются от других производителей. Но в отличие от мотоциклостроения, здесь перспектива выйти на собственную сборку просматривается куда отчётливее.  

Первую партию белорусских электробайков отправят в Ботанический сад-4

Евгений Коробейник, специалист по маркетингу приборостроительного завода:
Собственное производство электровелосипедов, самих велосипедных рам мы рассматриваем в перспективе.

Но это будут велосипеды, как мы хотим, не металлические. Если получится, то это будут велосипеды из композитных материалов. То есть современные, лёгкие.

То, чего на рынке по сути… Если есть, то не распространено и достаточно дорого.

Пока же можно любой велосипед оснастить электродвигателем. Цены начинаются от 800 рублей. В зависимости от мощности и ёмкости аккумулятора. Причём здесь нет предела – нарастить ёмкость аккумулятора можно в разы. У такого аппарата запас хода – 40 километров.

Первую партию белорусских электробайков отправят в Ботанический сад-7

Перспективу для массового производства видят в оснащении такими электровелосипедами ФАПов и почтовых отделений на селе.

Евгений Поболовец, СТВ:
В известном мультфильме почтальон Печкин мечтал о велосипеде. Сегодня белорусский почтальон вполне может мечтать о таком белорусском электровелосипеде. Он может ездить на двух режимах: электро- и с помощью педалей. И таким образом даже в самую отдалённую деревню можно заехать, практически не устав.

«Машина лучше держит дорогу». Анализируем плюсы и минусы электромобилей 

# Электромобили # общество # Евгений Коробейник

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