Первую партию белорусских электробайков отправят в Ботанический сад

Электробайки уже выпускают в народ. Первая партия уйдёт в Ботанический сад.

С электровелосипедами пока ситуация такая же, как и с мотоциклами – рамы используются от других производителей. Но в отличие от мотоциклостроения, здесь перспектива выйти на собственную сборку просматривается куда отчётливее.

Евгений Коробейник, специалист по маркетингу приборостроительного завода:

Собственное производство электровелосипедов, самих велосипедных рам мы рассматриваем в перспективе.

Но это будут велосипеды, как мы хотим, не металлические. Если получится, то это будут велосипеды из композитных материалов. То есть современные, лёгкие.

То, чего на рынке по сути… Если есть, то не распространено и достаточно дорого.

Пока же можно любой велосипед оснастить электродвигателем. Цены начинаются от 800 рублей. В зависимости от мощности и ёмкости аккумулятора. Причём здесь нет предела – нарастить ёмкость аккумулятора можно в разы. У такого аппарата запас хода – 40 километров.