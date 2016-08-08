Первая в Беларуси линия по переработке использованных батареек появилась в Минске

Новости Беларуси. Отслужили свой век, но не вышли в тираж. В Минске появилась первая в стране линия по переработке использованных батареек. Установка пока носит статус «экспериментальной». Ее мощность – 100 тонн в год. Такая цифра рассчитана исходя из общего объемов сбора батареек.

Оборудование благополучно прошло все испытания. Сейчас идет оформление всех необходимых для работы документов. Установка позволяет извлекать из отходов полезные компоненты, которые можно разделить на три основных группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Кирпичник, генеральный директор предприятия по переработке и утилизации отходов:

Эта установка нам позволяет разделить на три основные составляющие. Основная часть – металлическая. Это металлические корпусы батареек. Вторая часть по объему – это графитно-марганцевые смеси, набивка. И третья составляющая часть – это всевозможные углеродосодержащие материалы, то есть это целлюлоза, ткань. И в ней же содержится цинк.