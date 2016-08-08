Новости Беларуси. В Орше инженер по гостехосмотру брал взятки деньгами и мороженым. В итоге после таких подарков сотрудник «закрывал глаза» на различные нарушения. Сколько сладкого лакомства съел за это время 38-летний мужчина, сказать сложно.

«Холодный» пересчет правоохранители проводить не стали. Зато доказали: за год отзывчивый инженер заработал 200 деноминированных рублей. Сладкие и бумажные взятки привели к горькому финалу: мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы и конфискации имущества.

Диана Рыбакова, помощник прокурора Оршанского района:

К нему обращались друзья, знакомые, знакомые знакомых с целью оказания помощи в прохождении техосмотра в тех случаях, когда были определенные неисправности в автомобилях. Мужчина никому не отказывал. Нарушения были связаны в основном с работой тормозной системы, с превышением допустимого содержания вредных веществ в отработанных газах (СО, СН), трещинами на лобовом стекле.

«Доброго» инженера правоохранители взяли с поличным. Пригнали по предварительной договоренности машину с кучей неисправностей. Всего за 20 рублей специалист закрыл глаза на серьезнейшие проблемы авто и объяснил, как обмануть компьютер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.