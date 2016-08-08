Каникулы с пользой: школьники и студенты Могилева отдыху предпочитают работу в сфере услуг

Новости Беларуси. Центры занятости предлагают студентам и школьникам заработать и получить базовые навыки по специальностям в сфере услуг. Пошив одежды, изготовление сувениров, мелкий ремонт. За 10 дней получается пополнить кошелек в среднем на 100 рублей. Такая перспектива создает своеобразный конкурс среди претендентов, но занятие находят для каждого.

Для Алины это уже третье трудовое лето. Одиннадцатиклассница-гимназистка работает над соцзаказом: шьет белье для домов-интернатов. Говорит, дома летом не сидится.

Алина Шомина, учащийся гимназии № 3 Могилева:

На самом деле скучно. Есть возможность подработать, получить свою копеечку. Почему бы нет. Я заработаю около 1 млн 300. Хотелось бы потратить, наверное, на книги. Люблю читать.

Таких, как Алина в этой мастерской центра соцобслуживания немало. Школьницы, лицеистки, студентки-медики. Работа построена таким образом, чтобы за 10 дней каждая попробовала себя во всех операциях – от раскроя до глажки.

Екатерина Добрынец, студент Могилевского медицинского колледжа:

Сейчас я втягиваю резинку. Работа несложная, но кропотливая.

Вся работа проходит под пристальным взором опытного мастера. Инструктор Тамара Машковская делает скидку на малый опыт начинающих швей.

Тамара Машковская, инструктор по трудовому обучению:

Совсем плохо не бывает. Бывает что-то где-то неровно, где-то строчка треснет, некачественная строчка, неровный шов. Но все это можно переделать. Несложная работа.

Задача бригады – пошить полтысячи комплектов белья для домов-интернатов. Это заказ городского управления соцзащиты.

Еще один заказ – изготовление витражных картин. На такую картину в среднем уходит день работы. Сначала на стекло наносятся контуры, а затем они заполняются краской.

Павел Хотамцов, студент Белорусско-Российского университета:

Это был зимний город. Но, судя по моему рисунку, у меня он зимним не получится. Я просто люблю яркие картины.

Тематика работ самая разная. Натюрморты, пейзажи, городские зарисовки. Все эти работы скоро оденут в рамки и будут переданы в социальные учреждения. Например, симпатичные жирафы поедут в Могилевский дом ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найти подработку на летние каникулы школьники и студенты могут без проблем. Требований немного: возраст соискателя от 14 лет, заявление в центр занятости с паспортом и справкой с места учебы.

Марина Шапневская, первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского городского исполнительного комитета:

В банке данных выбирается профессия, по которой они трудоустраиваются. Они проходят медкомиссию и официально, на основании трудового договора их принимают на работу, заводят трудовую книжку.

Польза от таких дел общая. Государство получает дополнительную помощь, а молодые люди – первые заработанные деньги, профессиональные навыки и трудовой стаж. Эти девочки теперь точно знают цену деньгам.