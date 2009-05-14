Первая партия амнистированных подростков

Бобруйскую колонию для несовершеннолетних сегодня покинул 21 человек. Вслед за этой группой воспитательную колонию №2 покинут и другие. Из более чем 400 заключённых амнистируют 120 человек.

- Конечно, очень радостно выходить на свободу. Но страшно. Столько времени здесь провёл, говорит бывший осужденный Дмитрий Хамцевич.

Столь противоречивые эмоции испытывает каждый из амнистированных подростков. Они провели в колонии по полтора-два года, а попали сюда в 14 -15-летнем возрасте. Взросление за колючей проволокой. То еще испытание. Амнистия этого года даёт шанс. Главное, чтобы преступление не было тяжким, а сами заключённые за него расплатились не только морально, но и материально. Перед потерпевшими.

16-летний Василий получил 3 года за наркотики. Отсидел половину срока и попал под амнистию. Подарок судьбы использует на полную. Доучится. Устроится на работу. Сегодня у него есть, что сказать сверстникам.

- Я могу сказать одно, тем, кто сидит сейчас перед телевизором и не побывал ещё здесь. Здесь делать нечего. Как бы хорошо тут не было, но родных людей не заменить. Не заменить того, когда тебя окружают любящие люди, - считает парень.

- Я способен победить и добиться успеха, - это последний аутотренинг под руководством тюремного психолога. На свободе нужно будет думать своей головой. И надеяться на поддержку родных.