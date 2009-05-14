На выходных в Беларуси станет теплее

Прогноз погоды на 15-17 мая.

По прогнозу Республиканского гидрометеоцентра, в Беларуси 15 мая будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-восточной половине кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6—11 м/с, порывы до 14 м/с, в отдельных районах Витебской и Могилевской областей до 15—18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1—7°C, на торфяниках Брестской области местами заморозки от 0 до минус 2°C, днем плюс 5—11°C, на юго-западе плюс 12—17°C.



Завтра в Минске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6—11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4—6°C, днем плюс 9—11°C.



В последующие двое суток, 16 и 17 мая, по республике ожидается облачная с прояснениями погода.



16 мая в отдельных районах Витебской и Брестской областей кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 4—9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1—7°C, местами заморозки от 0 до минус 3°C, днем плюс 12—18°C, по юго-западу до плюс 20°C.



17 мая по югу республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, северо-восточный 5—10 м/с, днем при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4—10°C, по северо-востоку плюс 1—3°C, местами заморозки от 0 до минус 3°C, днем плюс 12—18°C, по югу до плюс 21°C.



16 мая в Минске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер переменных направлений 4—9 м/с. Температура воздуха ночью плюс 1—3°C, на почве местами заморозки от 0 до минус 2°C; днем плюс 15—17°C. Об этом сообщает БелаПАН.