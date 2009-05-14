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В минском ботаническом саду погиб лебедь

14 мая 2009 14:18
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Возможно, здесь не обошлось без «помощи» человека.

В Центральном ботаническом саду погиб один из четверки живущих здесь лебедей, своеобразных символов этого уголка столицы. Как рассказал корреспонденту «Минск-Новости» заместитель директора ЦБС Владимир Шило, самка сильно повредила себе крыло.

- Лебедь птица сильная, само по себе крыло сломаться не может, - поделился предположением с корреспондентом Минск-Новости Владимир Денисович. - Скорее всего, ее кто-то сильно испугал и она, спасаясь, повредила крыло, или того хуже - бросили в нее палку. На следующий день лебедь погиб.

Зоолог и большой знаток птиц Николай Жуков, долгое время работавший в ботаническом саду предположил, что воспользоваться беспомощностью птицы могли бродячие собаки, иногда забегающие на территорию сада. Он согласился помочь в поиске пары для оставшегося в одиночестве самца.

# общество

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