Британский учёный изобрел топливо из бананов

Британский аспирант Джоэл Чейни из Ноттингемского университета изобрел способ переработки банановой кожуры, стеблей и листьев в экологичное топливо.

Эта идея посетила его во время поездки в Руанду, где, как и во многих других странах Африки, бананы используются не только как универсальный пищевой продукт, но также как сырье для перегонки спиртных напитков. В итоге от растения остается большое количество кожуры, листьев и ветвей, которые сами по себе непригодны для сжигания в печи.

Таким образом, вернувшись в Великобританию, ученый начал эксперименты по превращению отходов с банановых плантаций в экологичное и дешевое топливо. Результатом проделанной работы стала следующая технология: сначала следует измельчить подгнившую кожуру, ветки и листья в однородную массу, затем к полученной массе добавить древесных опилок, сформовать получившееся сырое топливо в брикеты и после этого просушить его. Через две недели сушки на солнце топливо полностью готово к использованию.

Как утверждает создатель «банановых дров», при сгорании они создают ровный поток тепла, идеальный для приготовления пищи и освещения жилища. Джоэл Чейни надеется, что брикеты спрессованных отходов избавят жителей Африки от необходимости вырубать леса и тратить время на сбор хвороста.

На сегодняшний день современные разработки ученых позволяют получать биотопливо практически из любых подручных материалов. Например, в Австралии был создан агрегат, который работает на отходах пивоварения, а в США было налажено производство биодизеля из животных жиров и производство топлива из сахара, сообщают информагентства.