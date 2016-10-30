Почему в парикмахерские ходили только мужчины и чем красились женские волосы: история парикмахерского искусства Минска

Лаконичные 60-е с начесами и геометричными стрижками, стиль хиппи с небрежно распущенными локонами и эпатажные 80-е с пышной завивкой и неестественным ярким цветом волос. Мода меняется, но всегда неизменным остается желание быть прекрасными. Оттого профессия парикмахеров была и будет престижной во все времена. Белые накрахмаленные халаты, начищенная обувь, аромат зарубежного одеколона.

Сегодня трудно поверить, что раньше парикмахерское искусство было исключительно мужским делом. Мастера были глубокоуважаемыми людьми в городе, мужчины приходили стричь бороды, бриться и делать компрессы как в клуб, беседовали о политике и, конечно, о женщинах.

Мы заглянули на улицу Чкалова, 25, в столичный салон красоты. Здесь к 55-летию предприятия «Восход», которое возрождало традиции красоты в послевоенном Минске и открывало парикмахерские по всему городу, создали замечательный музей. Идейный вдохновитель Тамара Феликсовна Тимошевская собрала уникальные экспонаты и открыла летопись столичных парикмахерских.

Тамара Тимошевская, парикмахер:

1928 год. Вы видите картину нашего с вами земляка Марка Шагала: изображена парикмахерская и идущий туда клиент. Статут парикмахеров города Минска на иврите, одном из государственных языков. Женщины, как известно, в большинстве своем обслуживались дома, то есть к ним приходил парикмахер, укладывал замысловатую прическу, пока великая Коко Шанель все это дело не прекратила и у женщин не появились короткие волосы, в том числе и завивка для волос. Во Франции были изобретены знаменитые щипцы для завивки волос, марселевские. Они разогревались, накручивались волосы, зажимались и получались локоны. Действовали этими щипцами еще в 60-70 годы.

Красота требует жертв. Крупные, красивые и, что немаловажно, стойкие локоны получали при помощи паровой завивки, использовали алюминиевые бигуди со специальными трубочками, обрабатывали волосы препаратом для проявления фото и сушили под паром несколько часов.

Городские власти заботились о том, чтобы в послевоенном Минске возрождался не только красивый облик города. Они хотели видеть благополучных и ухоженных х минчан, оттого активно открывали парикмахерские в центре, спальных районах и в домах быта.

Кстати, в послевоенном городе парикмахерские услуги для мужчин были разнообразнее, чем для женщин. Стрижка машинкой стоила рубль, хитовыми были прически «бокс», «бобрик», «полубокс», освежение одеколоном, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мужскую моду и огромные очереди без пятнадцати семь утра отлично помнит Ирина Александровна Степнова. Она работает парикмахером с начала 60-х и уже почти 30 лет в легендарной парикмахерской, которая появилась с возведением башен на вокзале в 1954 году. Здесь делали красивыми не одно поколение минчан.

Ирина Степанова, мужской парикмахер 6-го разряда:

В 60-е годы была модна стрижка «канадка», она сейчас напоминает более спортивную стрижку. Молодежь делала модные длинные челки. Лаки парикмахеры сами делали, брали спирт, канифоль, растирали в порошок и заливали спиртом, настаивали и фиксировали волосы. В 70-е молодежь носила узкие брюки, длинные прически. Сама стрижка стоила намного дешевле, а вот одеколоны для мужчин стоили намного дороже. После стрижки все освежались духами, одеколонами.

Именно сюда приезжали мастера причесок за одесскими профессиональными ножницами из высококачественной стали.

Посмотрите на этот самодельный фен со стальным корпусом. Такие выпускали на ленинградском авиационном заводе, и стоили они парикмахерам немалых денег – 100 рублей.

В 60-х в моду вошла химическая завивка. Но первые немецкие препараты были с безумными запахами, оттого нужно было срочно открывать отдельные женские залы. Дело в том, что 1-я столичная парикмахерская на главном проспекте была исключительно мужским царством, поэтому женщины стали обслуживаться в гостинице «Минск».

Запах в фойе был настолько сильный, что шокировал иностранцев. Так, в 1965 году в самом центре города, на улице Ленина, 5, открывается великолепный салон «Мечта» с просторными современными залами для химзавивки, маникюра и окраски волос. К слову, платиновые или каштановые локоны создавали весьма хитрым способом.

Тамара Тимошевская, парикмахер:

Красили прежде всего красителями, которые изготавливали, добавляя туда различные химические смеси, знаменитый урзол, например, знаменитая кора крушины, которые в результате долгого варения превращались в красители. Но уже в это время были и такие препараты, как гамма. В зависимости от того, как разводилось это средство, светлее, темнее. А чем делали блондинок, мы все знаем – знаменитая пергидроль. Для меня до сих является большой тайной, как волосы выдерживали. Цвет был желтоватый. Вот в этой баночке у меня находится драгоценный порошок фиолетового цвета – это фуксин. Тот порошок, который придавал неподражаемый платиновый цвет локонам, таким, как у Мэрилин Монро.

Кино 60-х диктовало минчанкам моду. В фаворе были начесы как на длинных, так и на коротких волосах, четкие геометричные стрижки и акцент на глаза. Накладные шиньоны и валики также были хитами, а создать «улей», как у известного диктора Светланы Жильцовой, хотели все модницы того времени.

Валентина Васильевна Наумчик хорошо помнит «улей клиенток» и гардероб с вешалками на плечики. В парикмахерском деле она уже 45 лет, и сколько создала шедевров при помощи мебельного лака, не сосчитать. Но признается, что химические эксперименты ни в то, ни в наше время не были угрозой здоровым волосам – главное заботиться о себе.

Валентина Наумчик, женский парикмахер 6-го разряда:

Теперь посмотрел в Интернете схему, и по ней делаешь. А тогда пучок завязал, если очень длинные волосы, до пола, и фантазируй, укладывай. Это было очень интересно. «Волчица» много лет была модна, потому что совпала мода стрижки «волчицы» и химической завивки – это симбиоз был классный. Я сама эту стрижку с завивкой носила много лет. И все мечтали, чтобы было так, как у меня.

В 1960 году в Минске было 68 парикмахерских.

Чтобы поднять престиж профессии, в Минске в 1964 году в клубе Дзержинского организовывали первый конкурс парикмахеров, который затем стал традицией. Мастера работали с металлическими бигуди и создавали эффектные начесы, которые, кстати, при сильной фиксации могли продержаться весь отпуск.

Тамара Тимошевская, парикмахер:

Когда мы начали носить распущенные? Когда появились хиппи. Это же они принесли нам моду на распущенные волосы. Своей дочери рассказываю, что в 70-х годах по проспекту я шла одна с длинными волосами, а теперь идут все.

Бунтаркие 70-е и стиль хиппи задали новые тенденции среди причесок. Девушки собирали волосы в пучки, делали объемные «гнезда», создавали воздушные локоны от середины пряди или на кончиках. Завершали образ красавицы обязательно маникюром и педикюром.

Тамара Тимошевская, парикмахер:

Профессия называлась некрасиво – мозолист. Трудно представить этот путь от мозолиста до нейл-дизайнера. У меня есть такой крафт-лак, такой не очень приглядный. Они использовались в краске для изготовления лаков, которыми пользовались женщины 50-60-х годов. Использовался авиационный нитролак, которым наносились знаки на самолетах.

Наш город славится красивыми девушками и, как видим, быть в шикарной форме у минчанок в генах.