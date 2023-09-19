Маск хочет сделать соцсети Х платными

Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что компания Х (бывший Twitter) намерена ввести ежемесячную плату с пользователей платформы, информирует РИА Новости.

По заявлению главы компании, платеж будет небольшим. Сколько придется платить за использование платформы каждый месяц, а также, когда планируется внедрить нововведение, не сообщается. Маск обозначил только, что Х переходит на такую систему.

По мнению предпринимателя, платная услуга в первую очередь направлена на противостояние «армии ботов». Сумма, по его обещаниям, будет по карману пользователям.