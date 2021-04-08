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Парк самолётов белорусского авиаперевозчика пополнится современным лайнером

08 апреля 2021 08:56
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Новости Беларуси. Парк самолетов национального авиаперевозчика пополнится современным лайнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парк самолётов белорусского авиаперевозчика пополнится современным лайнером-1

Boeing 737-8 прибудет из Сиэтла в Национальный аэропорт Минск 8 апреля после полудня. Дальность полета этой модели превышает 6700 километров, скорость – 842 километра в час. В эконом-классе 162 кресла, 12 в бизнес-классе. По каким маршрутам будет летать лайнер, определят позже.

Парк самолётов белорусского авиаперевозчика пополнится современным лайнером-4

Это не первая новинка в парке авиакомпании: в марте его пополнил бразильский Embraer 195-E2. Еще один поступит до конца апреля. В этом году «Белавиа» планирует вывести из обращения самые старые модели Boeing-737.

# Самолет # общество # Фотофакт

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