«С ужасающей легкостью принимают решения о бомбежке городов, обрекая на смерть тысячи людей, и при этом называют себя демократическими»

Александр Лукашенко поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, соотечественников и зарубежных гостей с 66-ю годовщиной самого значимого события в новейшей истории человечества — победой в Великой Отечественной войне. Телеканал СТВ вел прямую трансляцию события. На сайте http://ctv.by/ доступна полная версия поздравления Лукашенко.

Александр Лукашенко 9 мая 2011 года:

Этот праздник особенно дорог белорусскому народу. Кровопролитные сражения на фронте, движение сопротивления и героическая партизанская борьба, ни с чем не сравнимые жертвы и мужество, спасение и возрождение страны сформировали характерные черты белорусской нации. Стойкость в преодолении невзгод, храбрость и бесстрашие в защите родной земли, мудрость и трудолюбие — всё это помогало белорусам не просто выжить, но и победить, вписать славные страницы в историю государства.

Вспомните начало Второй Мировой. Многие развитые страны Европы безвольно падали под ноги гитлеровских захватчиков. Но наша общая Родина, в состав которой входила и Беларусь, не дрогнула в неимоверно трудных условиях и одержала как военную, так и нравственную победу над силами зла. Белорусский народ не отдавал без боя ни пяди родной земли. Даже оккупированная, разрушенная, наша страна так и осталась непокоренной. И мы обязаны всегда помнить, что дорога на Берлин начиналась в дни героической обороны Брестской крепости.

Мир не знает примеров такого массового отпора агрессорам, который был дан врагу на земле Беларуси. Солдаты и офицеры на фронтах, партизаны и подпольщики в тылу — фашистов громила воистину народная армия, призванная и мобилизованная по зову сердца. Истоки нашей Победы заключались в крепости духа и единстве людей, в их подлинном патриотизме. И сегодня в любых непростых ситуациях мы черпаем силы в бесценном опыте той поры.

Так было 70 лет назад, когда с самых страшных первых дней войны люди шли в бой, на муки и смерть, ни минуты не сомневаясь в правоте своих идеалов. Так было 25 лет назад, когда наша страна стала живым щитом Чернобыля. И потом практически в одиночку преодолевала последствия этой катастрофы, обрушившейся извне на многострадальную белорусскую землю. Несмотря на неимоверные сложности, мы сделали то, что казалось невероятным, — мы возродили многие пострадавшие районы родной Беларуси!

Так будет всегда. Трудности и испытания ломают слабых, но закаляют сильных. Нас, белорусов, укрепляют любовь к Отчизне и светлая память о мужестве победителей, передавших нам эстафету жизни. Мы осознаем, какой дорогой ценой оплачена Великая Победа. Поэтому 9 мая мы скорбим о тех, чьи жизни унесла эта страшная война. Никому нельзя забывать, что в те лихие годы погиб каждый третий наш соотечественник. Предлагаю почтить память всех героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

Дорогие друзья! Исторические события заставляют извлекать из них серьезные уроки, чтобы в будущем никем и ничем не быть застигнутыми врасплох. Забота о безопасности страны — это важнейшая задача как руководства государства, так и всех граждан.

Двадцать первый век не принес человечеству избавления от войн. Сегодня мы опять видим диктат и агрессию ряда стран и военных блоков, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, расцвет международного терроризма.

Эти события вызывают невольные ассоциации с периодом Великой Отечественной войны, Второй Мировой войны. Вновь, как и тогда, рушатся устоявшиеся и оправдавшие себя нормы и правила миропорядка. Вновь используется дикая, античеловеческая практика силового решения международных проблем, кровавого сведения счетов с неугодными. Вновь торжествует первобытный принцип — «кто сильнее, тот и прав». Вновь втаптывается в землю священное право народов самим определять свою судьбу.

Во многом это происходит потому, что на мировой арене появилась новая генерация политиков. Тех, кто о войне знает лишь из боевиков. Кто никогда не нюхал пороха. Кто не прочувствовал на себе потери родного и близкого человека. Самое страшное в том, что для этих политиков война становится обыденным понятием.

Мы видим, как лидеры известных стран с бездумной, ужасающей легкостью принимают решения о бомбежке мирных городов, обрекая на смерть тысячи и тысячи женщин, детей, стариков, и при этом себя называют демократическими государствами. Снова людская жизнь почти ничего не стоит. А судьбы целых стран приносятся в жертву корыстным геополитическим интересам. Беда, что в мире большой политики к войне относятся как к увлекательной шахматной партии, а не как к мировой трагедии.

Беларусь открыто и твердо выражает свою позицию о недопустимости решения проблем военным путем. Те страдания, которые вынес белорусский народ за период войн двадцатого века, дают нам полное право заявить об этом во весь голос.

Сегодня в адрес Беларуси тоже звучат угрозы извне, ведется жестокая информационная и политическая война. Наше общество пытаются расколоть, посеять в нем страх, недоверие друг к другу.

Но мы должны четко понимать: большая часть всех проблем навязана нам искусственно. Это месть за то, что мы строим свое подлинно независимое государство, суверенное государство. За то, что белорусский народ хочет быть хозяином в своем доме и сам определять свою судьбу.

Уверен: любые трудности мы преодолеем и достойно выдержим испытания. Ибо сила нашего молодого государства — в верности традициям поколения победителей, в единстве и сплоченности нашего народа. Мы искренне хотим мира и стремимся развивать дружественные отношения со всеми странами и народами. Однако в любую минуту мы готовы защитить свою независимость, политические и социальные завоевания.

Беларусь обеспечивает свою военную безопасность исходя из принципов оборонной достаточности и стратегического сдерживания потенциальной агрессии. Поэтому мы укрепляем и модернизируем наши Вооруженные Силы.

Благополучие народа, динамичное развитие страны, укрепление ее позиций как самостоятельного субъекта мирового сообщества являются лучшей памятью о героизме наших освободителей.

Уважаемые ветераны! Мы — наследники вашей Победы. Спасибо вам за подвиг. За то, что отстояли мир и свободу для своего народа, для всего человечества, для нас, благодарных наследников. Ваши традиции мужества, служения Отчизне будут достойно продолжены. Мы сделаем все, чтобы будущие поколения гордились нашими сегодняшними достижениями. Так же, как мы гордимся вашим великим героизмом. Мы сделаем все, чтобы быть достойными вас! Долгих лет жизни, благополучия и счастья вам, вашим родным, вашим близким! От всего сердца поздравляю вас, а также всех соотечественников и гостей Беларуси с Днем Победы!