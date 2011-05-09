Как попасть в Роту почетного караула?

Рота почетного караула - это одно из самых элитных подразделений в Вооруженных силах. Но рядовым приходится проходить очень жесткий отбор. Насколько жесткий?

Павел Шпарло, лейтенант Роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:

В первую очередь, это гренадерский рост (от 185 см до 192 см), славянский тип лица, первая группа годности здоровья.

У нас два раза в год проходит призыв. Представители нашего подразделения отправляются по всей республике для отбора людей.

Когда вы отправлялись служить в Роту почетного караула, вы представляли то, с чем вам придется столкнуться?

Виктор Башинский, рядовой Роты почетного караула военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:

Мое знакомство было в общих чертах, только снаружи (плац-концерты, выступления). Я знал только внешнюю сторону своей службы. Но когда я пришел в это подразделение, то узнал, путем каких тренировок достигается вся точность и красота движений.

Как достигается слаженность и синхронность ваших движений? Кто их придумывает?

Павел Шпарло:

Их придумывает, в основном, офицерский коллектив. Но также учитываются пожелания бойцов, их замыслы.

К 3 июля тренировки у нас начинаются, как правило, в конце марта. Ежедневно мы тренируемся по шесть часов. А если возникают какие-либо срочные мероприятия, то, может, и больше.

Сам концерт состоит из нескольких элементов. Сколько уходит времени на то, чтобы отточить один элемент?

Павел Шпарло:

На это уходят не часы, а дни и недели.

Каждый год у нас разные концерты. В среднем, порядка 30 элементов. Из них порядка 10 – это новые элементы, которые появляются каждый год.

Мы сначала обучаем военнослужащих в одиночном порядке, а затем отрабатываем слаженность подразделения в целом.

А музыкальный слух, чувство ритма учитываются, помогают?

Павел Шпарло:

Можно сказать, что учитывается. Но это появляется у человека с ходом тренировок. Все наши элементы выполняются с определенным счетом.

А как девушки реагируют на то, что вы служите в Роте почетного караула?

Виктор Башинский:

Разумеется, все рады, что их сын, муж, брат попадает в самое элитное подразделение, в которое можно попасть одному из 400. Конечно, безмерное чувство радости.

Парад Победы в Минске. Рота почетного караула

Рота почётного караула 3 июля в Минске (ФОТО+ВИДЕО)

Репетиция роты почетного караула в Минске

Фото. Рота почетного караула собирается удивить белорусов новыми элементами

Простую стойку "смирно" они превратили в искусство

Рота почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Беларуси празднует 16-летие