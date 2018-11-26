Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске

Новости Беларуси. Памятный знак Чингизу Айтматову открыли 26 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он разместился в парке на улице Ванеева, названном в честь известного кыргызского писателя. В торжественной церемонии приняли участие дипломаты, представители госорганов и главы правительств двух стран. Примечательно, что установлена композиция незадолго до дня рождения знаменитого автора – 12 декабря Чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет.

Памятный знак создан белорусским скульптором Алесем Шатило. Он напоминает гору – это ассоциация с Кыргызстаном. А вот рельеф и рисунок – отображение богатой биографии писателя.

Алесь Шатило, скульптор:

Для мяне важнай задачай было не проста падабраць першы камень, які трапіўся пад рукі. А знайсці камень, у якім прагучаў бы сам пісьменнік.