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Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске

26 ноября 2018 19:50
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Новости Беларуси. Памятный знак Чингизу Айтматову открыли 26 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске-1

Он разместился в парке на улице Ванеева, названном в честь известного кыргызского писателя. В торжественной церемонии приняли участие дипломаты, представители госорганов и главы правительств двух стран. Примечательно, что установлена композиция незадолго до дня рождения знаменитого автора – 12 декабря Чингизу Айтматову исполнилось бы 90 лет.

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске-4

Памятный знак создан белорусским скульптором Алесем Шатило. Он напоминает гору – это ассоциация с Кыргызстаном. А вот рельеф и рисунок – отображение богатой биографии писателя.

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске-7

Алесь Шатило, скульптор:
Для мяне важнай задачай было не проста падабраць першы камень, які трапіўся пад рукі. А знайсці камень, у якім прагучаў бы сам пісьменнік.

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске-10

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске-12

Чингиз Айтматов один из выдающихся киргизских писателей. Он внес огромный вклад в советскую литературу. Его книги издавались почти на двухстах языках, в том числе на белорусском. Перу автора принадлежат такие романы как «Плаха», «И дольше века длится день», повесть «Джамиля». Многие из его произведений легли в основу художественных фильмов.

# Памятники Минска # общество # Алесь Шатило # Фотофакт

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