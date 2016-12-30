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Пациентов и посетителей гомельской больницы встречают необычные деревянные скульптуры

30 декабря 2016 05:18
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Новости Беларуси. Необычные скульптуры украсили парк гомельской больницы. Самая высокая из фигур – доктор – достигает 4 метров в высоту и выполнена из дуба возрастом более 100 лет. В парке соблюдено гендерное равенство: на крыльце нового корпуса пациентов встречает улыбчивая медсестра.

Все деревянные медработники считаются равноправными членами больничного коллектива. Кроме них парк населяют животные, а к нынешним новогодним праздникам появились осиновые Дед Мороз и Снегурочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Такаревский, резчик по дереву:
Все экспонаты, которые я сделал, эксклюзивны, их больше нет. То есть они не повторяются, сам придумал и сам сделал.

Людмила Сергеенко, врач-невролог Гомельской городской клинической больницы № 1:
К нам в больницу уже приходят не только лечиться, но и посмотреть на этот парк культуры. Отдохнуть и посетители, и даже дети, внуки наших сотрудников прийти и посмотреть на эту красоту. Она успокаивает.

# общество # Архитектура

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