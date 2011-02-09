Открылась Минская международная выставка-ярмарка

Минская международная выставка-ярмарка собрала книгоиздателей из 23 стран и стала самой масштабной за время ее проведения. Среди участников форума — Россия, Литва, Украина, Польша, США, Италия и Франция.

Почетный гость этого года — Германия. Страна представит более 700 книг, в том числе произведения современных авторов. Эти издания после ярмарки останутся в Беларуси — книги передадут в фонды национальных библиотек.

Особенность нынешнего форума в том, что он даст старт акции в поддержку чтения, которую инициировало Министерство информации и поддержали образовательное и культурное ведомства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Радьков, первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Книжные выставки-ярмарки всегда воспринимаются с интересом учениками, студентами, просто людьми. Они приходят сюда и смотрят, какие книги издаются. Наши издательства сегодня представили свои подходы, причем не только ведущие издательства, но и университетские, местные, региональные.

Кристоф Вайль, Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Столько внимания — нам очень приятно. Есть другие варианты диалога, но самый лучший вариант — через книги.