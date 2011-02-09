Госавтоинспекция Беларуси планирует использовать 3D-разметку на дорогах

Псевдообъемная разметка уже использовалась в экспериментальном порядке в трех местах на дорогах Минска и Минской области. Как пояснили в ГАИ, этот вид разметки наносится обычными красками белого, желтого и красного цветов. Однако рисунок делается под таким углом, что создается трехмерный эффект: с водительского места кажется, что разметка как бы приподнята над дорогой. Водитель невольно сбросит скорость, увидев такую маркировку.