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Госавтоинспекция Беларуси планирует использовать 3D-разметку на дорогах

09 февраля 2011 11:29
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Псевдообъемная разметка уже использовалась в экспериментальном порядке в трех местах на дорогах Минска и Минской области. Как пояснили в ГАИ, этот вид разметки наносится обычными красками белого, желтого и красного цветов. Однако рисунок делается под таким углом, что создается трехмерный эффект: с водительского места кажется, что разметка как бы приподнята над дорогой. Водитель невольно сбросит скорость, увидев такую маркировку.
# общество

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