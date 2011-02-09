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Пропускная способность на белорусской границе возрастет

09 февраля 2011 15:27
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35 тысяч за сутки вместо 21 тысячи. Это запланировано пятилетней Комплексной программой развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска.

Планируется построить и реконструировать около 10 новых автодорожных пунктов пропуска и оснастить их современной техникой. А на сильно загруженных ветках разделить потоки на грузовые и легковые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
Владимир Гошин, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Поскольку сейчас предпринимаются действия по развитию 9-го транспортного коридора (у нас два пункта пропуска — Каменный Лог по дороге на Вильнюс и Новая Гута), сейчас с нашими коллегами из Министерства транспорта мы уточняем объем товаропотока, который пойдет по этой дороге, и мы готовы будем внести корректировки в проектную документацию, чтобы расшить, в частности, «Каменный Лог», поскольку сегодня литовское направление — самое востребованное.

# общество

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