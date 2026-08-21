В Советском районе Минска экспорт товаров достиг 447 млн долларов

В Советском районе Минска экспорт товаров достиг 447 миллионов долларов. Темп роста – почти 140 %. Экспортную деятельность ведут свыше 200 организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполнены четыре из восьми плановых показателей, включая рост инвестиций в основной капитал, оптовый товарооборот и экспорт. Активно развивается жилищное строительство: за первое полугодие возвели четыре дома, еще свыше 17 тысяч квадратных метров ввели после капитального ремонта.

Александр Щекович, глава администрации Советского района Минска:

Я хочу отметить, что сегодня в районе одна из самых высоких заработных плат – она составляет порядка 3 тысяч 920 рублей. Освоено более 340 миллионов инвестиций в основной капитал. В первом полугодии промышленные предприятия сработали успешно, и темп роста составил более 110 %. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме – более 10 %. Экспорт товаров увеличен в 1,4 раза.

В районе развивают туризм: планируют включить Комаровский рынок в гастрономические маршруты и прорабатывают программу промышленных экскурсий.