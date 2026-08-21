Осторожно, мошенники: как снять жилье без рисков и переплат? Поговорили с риелтором

Студенческий сезон аренды жилья в разгаре. Как найти безопасный и доступный вариант, не переплачивая и не попадая в ловушки мошенников? Обсудили это с нашей гостьей.

Ольга Преснецова, риелтор:

Если мы смотрим рынок недвижимости Минска, то средняя стоимость аренды комнаты от 300-350 рублей. Если мы рассматриваем однокомнатную квартиру, то это 1000-1100 белорусских рублей. Если это двухкомнатная квартира, ориентируемся на 1400 белорусских рублей в месяц.

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Первое, когда мы заходим в квартиру, просим предоставить правоустанавливающие документы на квартиру и документ, удостоверяющий личность, дабы проверить, что действительно это собственник квартиры сдает имущество в аренду. Что касается технического составляющего, надо, чтобы были, конечно, в исправном состоянии электрика и сантехника, не присутствовало посторонних запахов затхлости, сырости. Обязательно стоит сделать фото- или видеофиксацию.