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Особый день Страстной недели. Католики празднуют Великий четверг

06 апреля 2023 07:09
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Особый день Страстной недели. Сегодня, 6 апреля, у католиков Великий четверг, он знаменует страдания Иисуса за спасение рода человеческого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый день Страстной недели. Католики празднуют Великий четверг-1

Тайную вечерю с 12 апостолами Христос провел именно в четверг, в преддверии своего распятия. Как пример безграничной любви и смирения он омыл ноги каждому участнику трапезы и дал наставления своим ученикам. В честь особого дня в Ватикане сегодня состоится торжественное богослужение.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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