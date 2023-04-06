Особый день Страстной недели. Католики празднуют Великий четверг

Особый день Страстной недели. Сегодня, 6 апреля, у католиков Великий четверг, он знаменует страдания Иисуса за спасение рода человеческого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайную вечерю с 12 апостолами Христос провел именно в четверг, в преддверии своего распятия. Как пример безграничной любви и смирения он омыл ноги каждому участнику трапезы и дал наставления своим ученикам. В честь особого дня в Ватикане сегодня состоится торжественное богослужение.