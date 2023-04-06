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В Беларуси утвердили порядок мониторинга цен на стройматериалы

06 апреля 2023 06:44
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Новости Беларуси. Строить по разумным ценам. Меры по повышению эффективности мониторинга и расчета цен на стройматериалы приняты в Беларуси. Задача, поставленная Президентом в Послании, чтобы объемы строительства жилья, масштабы благоустройства населенных пунктов оставались залогом комфортной жизни в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси утвердили порядок мониторинга цен на стройматериалы-1

Постановление Министерства архитектуры и строительства вступает в силу сегодня, 6 апреля. Сейчас действует госрегулирование цен на данные товары, производимые и реализуемые на территории Беларуси юрлицами и ИП. Оно не касается розничных продавцов. Всего в списке больше сорока позиций, теперь их стоимость начнут изучать с помощью специальной информационно-справочной системы «Госстройпортал».

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Фотофакт

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