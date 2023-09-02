Аграриям осталось убрать 2% полей с зерновыми и 8% – с рапсом. Республиканский каравай весит более 7 млн тонн

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом уборочной кампании нынешнего года. Аграрии понимают значимость этого вопроса для всей страны и каждого белоруса в отдельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И продовольственная безопасность будет обеспечена.

Вес республиканского каравая с учетом рапса на утро 2 сентября составляет 7 миллионов 26 тысяч тонн. Осталось обмолотить 2 % полей с зерновыми и 8 % – с рапсом.