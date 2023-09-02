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Аграриям осталось убрать 2% полей с зерновыми и 8% – с рапсом. Республиканский каравай весит более 7 млн тонн

02 сентября 2023 07:23
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ходом уборочной кампании нынешнего года. Аграрии понимают значимость этого вопроса для всей страны и каждого белоруса в отдельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И продовольственная безопасность будет обеспечена.

Вес республиканского каравая с учетом рапса на утро 2 сентября составляет 7 миллионов 26 тысяч тонн. Осталось обмолотить 2 % полей с зерновыми и 8 % – с рапсом.

Аграриям осталось убрать 2% полей с зерновыми и 8% – с рапсом. Республиканский каравай весит более 7 млн тонн-1

Не теряя времени, хозяйства страны собирают крупяные культуры. Лен убран по всей стране. Льнотресты заготовили около 61 тысячи тонн. Особое внимание – заготовке кормовой базы. Кукурузу убирают на силос: зеленой массы собрано более 2 миллионов 23 тысяч тонн. А еще хозяйства проводят заготовку картофеля. Его урожайность составляет 382 центнера с гектара.

Параллельно закладывается и основа будущего урожая. Пока одни работники сельского хозяйства заняты уборкой, другие уже готовят почву под сев урожая на следующий год. Как подчеркивают в Минсельхозпроде, сейчас главное – заложить фундамент, на котором будет производиться продукция.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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