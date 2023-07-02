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«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?

02 июля 2023 07:29
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Новости Беларуси. Летние вечера в столице с музыкой и особым настроением. Концертная программа в Александровском сквере обретает круг постоянных поклонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?-1

Каждую субботу там звучат народные и современные песни в исполнении именитых коллективов. накануне публику порадовал «Ансамбль солистов Белорусской государственной филармонии под управлением Игоря Иванова». Со сцены звучали не только классическая музыка, но и фрагменты популярных произведений. 

«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?-4

Программа на весь июль известна уже сейчас. Встречу со зрителями планируют образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси и ансамбль «Песняры». В следующую субботу на сцену выйдет вокальная группа «Камерата». Так что каждый субботний вечер новая программа и новые гости. 

«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?-7

Очень здорово, что каждые выходные какое-то другое направление. Были ансамбль народных песни и танца, оркестр какой-то. Мы приходили с детьми, приходили одни. Очень интересно даже в том плане, что привести детей и показать что-то новое. Тем более бесплатно, почему бы и нет? 

«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?-10

Это замечательно, что вот так преобразился город. Супер просто! Столько людей, которые любят музыку! Я смотрела, как реагируют люди, эти бабушки просто восхищенные. Вот это меня больше всего поражает – зрители. А вот это замечательно развивает людей. 

«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?-13

Программа очень хорошая всегда в Минске, я слежу. Особенно приятно, что бесплатно. Инструментальную музыку я всегда любил. Этническая, инструментальная, наша народная музыка заслуживает самого высокого уважения. 

«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?-16

Музыкальные вечера в Александровском сквере будут проходить каждую субботу вплоть до 9 сентября. На заключительном концерте выступит Академический народный оркестр имени Жиновича. 

# Музыкальные события в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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