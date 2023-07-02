«Особенно приятно, что бесплатно» Как в Минске проходят музыкальные летние вечера?

Новости Беларуси. Летние вечера в столице с музыкой и особым настроением. Концертная программа в Александровском сквере обретает круг постоянных поклонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждую субботу там звучат народные и современные песни в исполнении именитых коллективов. накануне публику порадовал «Ансамбль солистов Белорусской государственной филармонии под управлением Игоря Иванова». Со сцены звучали не только классическая музыка, но и фрагменты популярных произведений.

Программа на весь июль известна уже сейчас. Встречу со зрителями планируют образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси и ансамбль «Песняры». В следующую субботу на сцену выйдет вокальная группа «Камерата». Так что каждый субботний вечер новая программа и новые гости.

Очень здорово, что каждые выходные какое-то другое направление. Были ансамбль народных песни и танца, оркестр какой-то. Мы приходили с детьми, приходили одни. Очень интересно даже в том плане, что привести детей и показать что-то новое. Тем более бесплатно, почему бы и нет?

Это замечательно, что вот так преобразился город. Супер просто! Столько людей, которые любят музыку! Я смотрела, как реагируют люди, эти бабушки просто восхищенные. Вот это меня больше всего поражает – зрители. А вот это замечательно развивает людей.

Программа очень хорошая всегда в Минске, я слежу. Особенно приятно, что бесплатно. Инструментальную музыку я всегда любил. Этническая, инструментальная, наша народная музыка заслуживает самого высокого уважения.