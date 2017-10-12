Ордена Матери вручат 40 многодетным женщинам Минской области

Новости Беларуси. Многодетным матерям вручают ордена. Торжественные церемонии в эти дни проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 октября чествовать будут представительниц пристоличного региона. Из рук губернатора Минской области заслуженную государственную награду получат 40 женщин.

Орден Матери вручают тем, кто родил и достойно воспитал 5 и более детей. Всего в Беларуси орденом Матери награждены свыше 8,5 тысяч матерей. А ежегодно в стране рождается больше 100 тысяч детей.