Прямой эфир

Ордена Матери вручат 40 многодетным женщинам Минской области

12 октября 2017 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Многодетным матерям вручают ордена. Торжественные церемонии в эти дни проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 октября чествовать будут представительниц пристоличного региона. Из рук губернатора Минской области заслуженную государственную награду получат 40 женщин.

Орден Матери вручают тем, кто родил и достойно воспитал 5 и более детей. Всего в Беларуси орденом Матери награждены свыше 8,5 тысяч матерей. А ежегодно в стране рождается больше 100 тысяч детей.

# общество # Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве
11 октября 2017 19:02

Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве

От русского языка, тренировок и платья: минчане рассказали о своих зависимостях
11 октября 2017 18:43

От русского языка, тренировок и платья: минчане рассказали о своих зависимостях

Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам
11 октября 2017 18:41

Наталья Кочанова вручила ордена Матери 24 многодетным минчанкам