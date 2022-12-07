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Оранжевый уровень опасности из-за гололёда объявлен в Беларуси

07 декабря 2022 06:10
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Новости Беларуси. Настоящим испытанием обещает стать 7 декабря погода для автолюбителей. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности из-за гололёда объявлен в Беларуси-1

Причина – гололедица, а еще мокрый снег, в связи с чем водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, заранее выезжать утром на работу, а лучше пересесть на общественный транспорт. А пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и проявлять максимум осторожности при приближении к проезжей части.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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