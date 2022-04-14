Опять холодные выходные с дождём и снегом. Какую погоду стоит ждать в этом месяце?

Новости Беларуси. Холодные выходные: синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь до конца недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем солнце зайдет за тучи уже 15 апреля, начиная с северо-западных районов. Второй месяц весны опять будет пока скуп на тепло. Температурный фон понизится, и к субботе (16 апреля) окажется ниже климатической нормы. Смена погоды будет сопровождаться порывистым ветром и осадками.