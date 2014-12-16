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Опрос: россияне считают Беларусь самой успешной страной СНГ

16 декабря 2014 07:25
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Новости России. Россияне считают Беларусь самой успешной страной СНГ. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. На втором месте идет Казахстан, на третьем –Азербайджан.

Опрос проведен накануне запуска нового интеграционного объединения – Евразийского экономического союза. Его старт состоится 1 января 2015 года.

У респондентов помимо успешности соседей по СНГ спрашивали, кого бы они хотели видеть партнером России и кому из лидеров СНГ доверяют больше всего. Здесь прослеживается та же тенденция: наша страна заняла первое место, а уровень доверия наиболее высок к главе белорусского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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