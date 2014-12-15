В Минске зажгли новогодние огни на праздничных елях

Новости Беларуси. Буквально несколько часов назад новогодние елки в столице одновременно засияли разноцветными огнями. О приближении Нового года напоминают «зеленые красавицы» возле Национальной библиотеки, Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены», Ледового дворца, Ратуши...

Главная же елка страны высотой в 33 метра традиционно красуется на Октябрьской площади.

Индивидуальный дизайн с национальным колоритам уже оценили и белорусы, и гости столицы. В этом году зеленый атрибут Нового года украшен «вышиванкой» и игрушками в виде гигантских тарелок. На «блюдце» белорусские достопримечательности на любой вкус. Здесь и Брестская крепость, и Свято-Духов кафедральный собор, и Мирский замок, и Софийский собор в Полоцке, и даже зубр из Беловежской пущи. Таким образом, обойдя вокруг елки можно совершить своеобразную мини-экскурсию по Беларуси.

Кстати, дизайнеры главной «зеленой красавицы» уверяют, если в новогоднюю ночь загадать желание и обойти ель по кругу 2015 раз, то оно обязательно сбудется.

К слову, праздничное настроение в столице создадут и новые световые фигуры, в частности, на улицах Руссиянова, Асаналиева, Столетова и Барамзиной. А все праздничные огни в Минске зажгутся в канун католического Рождества.

В областных городах последние новогодние приготовления пройдут по такому же графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.