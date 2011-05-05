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Опрос. Праздничное ли настроение у минчан в преддверии 9 Мая?

05 мая 2011 18:12
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Приближается день Великой Победы. Минчане рассказали о своем настроении в преддверии 9 Мая.
# общество # Опрос минчан # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире

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