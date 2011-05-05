Опрос. Праздничное ли настроение у минчан в преддверии 9 Мая?

Она должна быть эффективной, заявил Президент на совещании по этому вопросу. Вкладываемые средства должны давать отдачу.
По поручению Президента масштабный мониторинг деятельности организаций промышленности и образования проводится по всей стране. Первые результаты проверки не заставили себя ждать в Витебске. 35-ю школу обследовали от чердака до подвала. Оказалось, в этом учебном заведении ненадлежащим образом хранился целый арсенал боеприпасов.
Как заявили в Управлении потребительского рынка, в Минске проводится системная работа с поставщиками и производителями по насыщению рынка продукцией. Ажиотажный спрос на отдельные товары спал, и сейчас складские запасы позволяют осуществить бесперебойную торговлю.
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