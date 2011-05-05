В витебской школе обнаружен целый арсенал незарегистрированных боеприпасов: 14 мин, снаряд и более 3 тысяч патронов

По поручению Президента масштабный мониторинг деятельности организаций промышленности и образования проводится по всей стране. Первые результаты проверки не заставили себя ждать в Витебске. 35-ю школу обследовали от чердака до подвала. Оказалось, в этом учебном заведении ненадлежащим образом хранился целый арсенал боеприпасов.

14 мин, снаряд и более 3 тысяч патронов. Еще в советские времена они служили наглядным пособием на занятиях по начальной военной подготовке. С тех пор склад боеприпасов просто пылился в школьном подвале. В школе не предоставили ни одного документа, который подтвердил бы безопасность арсенала. Все боеприпасы саперы забрали на специальную экспертизу.

Игорь Карпенко, руководитель группы по мониторингу учреждений образования по Витебской области:

Там находились предметы ограниченного пользования. Они не были учтены. Муляжи мин, гранат, те предметы, которые раньше использовались на уроках НВП, но потом предмет был выведен из сетки занятий, а они остались в таком неучтенном виде.

В некоторых школах, и в той же 35-й, не выполнялись требования хранения химикатов.

Сергей Галыня, старший инспектор группы разрешительной работы Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома:

Администрация школы, может, не владела ситуацией, что данные патроны вообще имеются у них в здании.

Администрация школы утверждает, что в подвальные помещения они не ходили и даже не знали, что там хранится.

Не только учебные учреждения, но и предприятия тоже в поле зрения проверяющих, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Халатное отношение к собственной системе безопасности продемонстрировал Витебский завод тракторных запчастей. Увидеть директора не удалось. Но руководство предприятия заверило: металлодетектор на проходной был всегда.

Владимир Захаренко, заместитель директора Витебского завода тракторных запчастей:

Система безопасности у нас работает длительное время. После известных событий здесь ничего не переоборудовали. Система отлаженная. То есть, при прохождении на работу, с работы, выход в столовую, в магазин, все прослеживается металлоискателем.

Рабочие же металлоискатель на КПП помнят только последнюю неделю. По их словам, раньше там была лишь рамка, пронести через которую железные детали в карманах не составляло труда. А для более крупных краж можно было найти и более кардинальные методы, минуя проходную.

Сотрудник завода:

Недавно стоит рамка-металлодетектор. Буквально неделю назад поставили.

Сегодня мониторинг продолжился в Оршанском районе. А вообще же его первые результаты показывают: халатность, или, как говорят в народе, разгильдяйство, кое-где в порядке вещей. Уже хорошо, что проверка стала импульсом к устранению выявленных фактов.

Владимир Шпаковский, член рабочей группы по мониторингу учреждений образования по Витебской области:

Проведение данного мониторинга является своевременным и необходимым. Иногда работа некоторых руководителей учебных заведений удивляет, ведь они должны отвечать за безопасность, прежде всего, детей. Были вскрыты такие факты, как нарушение пожарной безопасности, захламление подвальных помещений.

Руководители школ должны сами посмотреть те объекты, которые вызывают вопросы, нарекания.

Мониторинг будет продолжаться. Ответственность руководителей за порядок и дисциплину в своих организациях повышается. Результатом безответственности может стать и лишение должностей руководителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».