Опрос. Помнят ли минчане своего первого учителя

Лидеры определены по итогам городского конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель – столичному образованию». Шесть финалистов представили жюри итоговый мастер-класс и творческий сюрприз.
Любители старой, но надежной техники проедут более тысячи километров через Минск, Витебск, Псков и Санкт Петербург. Участие в марафоне примут автолюбители из Беларуси и Украины.
В городе Вилейка начали обучать водительскому мастерству инвалидов.
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