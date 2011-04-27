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Опрос. Помнят ли минчане своего первого учителя

27 апреля 2011 17:41
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В традиционном опросе минчане рассказали, помнят ли они своего первого учителя.Корреспонденты программы «Столичные подробности» узнали у минчан, помнят ли они своего первого учителя.
# общество # Опрос минчан

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