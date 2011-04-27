В Минске назвали имя лучшего учителя города

Лидеры определены по итогам городского конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель – столичному образованию». Шесть финалистов представили жюри итоговый мастер-класс и творческий сюрприз.

Победа в номинации «Учитель» досталась Юлии Беловой. К слову, обладательницы почетного звания «Минчанин года». Она преподает в начальных классах 99-й средней школы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Белова, победитель городского конкурса профессионального мастерства «Столичный учитель - столичному образованию»:

Когда ты работаешь в своем классе, в своей школе, думаешь, что делаешь все так, как и все. А когда выходишь на конкурсе и показываешь свое мастерство, то начинаешь верить в свои силы, понимать, что у тебя есть что-то лучшее, раскрываешься. Растет профессиональный уровень.