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В Бресте стартовал автопробег на раритетных автомобилях

27 апреля 2011 13:58
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Любители старой, но надежной техники проедут более тысячи километров через Минск, Витебск, Псков и Санкт Петербург. Участие в марафоне примут автолюбители из Беларуси и Украины.

В путь отправятся легендарные «Опель» 35-го года выпуска, Заз-966, Газ-24 и другие ретро-кары. Завершиться марафон 3 мая у стен мемориального комплекса Брестская крепость герой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Стукалов, руководитель Клуба любителей ретромобилей:
Мы везем капсулу с землей Брестской крепости и передадим ее клубу в Санкт-Петербурге.

Владимир Ковалев, владелец ретромобиля:
Сейчас таких машин нет. Металл чувствуется.

Юрий Бабич, участник автопробега:
Я надеюсь, что автомобиль пройдет этот путь. Тем более, что он в хорошем состоянии.

# общество # Фотофакт # Ретро-автомобили

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