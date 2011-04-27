В Бресте стартовал автопробег на раритетных автомобилях

Любители старой, но надежной техники проедут более тысячи километров через Минск, Витебск, Псков и Санкт Петербург. Участие в марафоне примут автолюбители из Беларуси и Украины.

В путь отправятся легендарные «Опель» 35-го года выпуска, Заз-966, Газ-24 и другие ретро-кары. Завершиться марафон 3 мая у стен мемориального комплекса Брестская крепость герой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Стукалов, руководитель Клуба любителей ретромобилей:

Мы везем капсулу с землей Брестской крепости и передадим ее клубу в Санкт-Петербурге.

Владимир Ковалев, владелец ретромобиля:

Сейчас таких машин нет. Металл чувствуется.

Юрий Бабич, участник автопробега:

Я надеюсь, что автомобиль пройдет этот путь. Тем более, что он в хорошем состоянии.