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В Вилейке открыли автошколу для инвалидов

27 апреля 2011 13:31
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В городе Вилейка начали обучать водительскому мастерству инвалидов.на курсы приезжают люди из разных уголков Беларуси.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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