В Вилейке открыли автошколу для инвалидов

Перед местным отделением предприятия в пригороде Бордо самосожжение совершил 57-летний сотрудник.
Учащиеся Беларуси получат возможность выезжать за рубеж без разрешения Министерства образования. Такую норму содержит законопроект «О противодействии торговле людьми», который принят сегодня в первом чтении на заседании Палаты представителей.
Немецкий мальчик Тео родился в немецком Вестервальде уже инвалидом. Сегодня ему семь лет. Его мама и папа (которым сегодня 36 и 43 лет соответственно) семь лет не могли зачать ребенка, а когда получилось, врачи их предупредили, что мальчик родится без ног. Аборт набожные родители категорически отказались делать. И сейчас об этом совершенно не жалеют.
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