В Вилейке открыли автошколу для инвалидов

Мальчик без ног... лихо гоняет на скейте!

Немецкий мальчик Тео родился в немецком Вестервальде уже инвалидом. Сегодня ему семь лет. Его мама и папа (которым сегодня 36 и 43 лет соответственно) семь лет не могли зачать ребенка, а когда получилось, врачи их предупредили, что мальчик родится без ног. Аборт набожные родители категорически отказались делать. И сейчас об этом совершенно не жалеют.