Сергей Румас: По результатам мониторинга цен в мае цены на ряд продуктов питания пошли вниз

Вице-премьер Беларуси Сергей Румас прокомментировал ситуацию на потребительском рынке страны. Правительство контролирует и отслеживает обстановку. И совершенно не обоснован ажиотажный спрос в некоторых регионах Беларуси на потребительские товары.

Утренний мониторинг показал, что в отдельных населенных пунктах возникли перебои с некоторыми продуктами, появился ажиотажный спрос на соль.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается ситуации в целом на потребительском рынке, то она стабильная. Сегодня правительство отслеживает и контролирует ситуацию.

Я хочу сказать, что по результатам мониторинга цен в мае цены на ряд продуктов питания пошли вниз. В первую очередь, это касается круп, помидоров и некоторых других товарных позиций. Поэтому тот ажиотажный спрос, который возникает в отдельных населенных пунктах, ничем не обоснован. Мы уже с вами это проходили. Я не думаю, что надо превращать свои квартиры в склады соли. Ее в стране достаточно. Так же, как и других продуктов, по которым наблюдается повышенный спрос. В каком-то населенном пункте появился спрос на макароны, в каком-то – на крупу. Всех этих товарных позиций в стране достаточно.

Как говорило Правительство в ситуации с сахаром, вопрос стоит только в подвозе этих товаров и выкладке их на полки.