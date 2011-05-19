Массовое «захоронение» картофеля: в Борисовском районе картошку уже копают, причем экскаватором

В сельхозфилиале «Борисовская агропромтехника» следы бесхозяйственности решили закопать в землю. Под тоннами песка сотрудники госконтроля обнаружили картофель.

Эльвира Комиссарова, главный специалист межрайонного Комитета госконтроля Республики Беларусь:

На пустующих землях мы увидели несколько десятков тонн картофеля. Картофель был вперемешку с камнями, сгнивший, лежал, попросту свезенный из овощехранилища. Но через несколько дней, когда мы опять приехали на это место, картофеля уже там не было. Хозяйство произвело его захоронение на землях, где производится рекультивация на месте бывших птичников.

Леонид Витехтин, главный специалист межрайонного Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Визуально — около 40 тонн картофеля закопано, точнее будет установлено документально.

Нина Орел, главный специалист межрайонного Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Они картофель для семян приобретают примерно по 2300 рублей за килограмм. А себестоимость их картофеля — 478 рублей, когда в прошлом году делалась закладка. В 4-5 раз идёт переплата.

В итоге посадочный материал для нынешнего сева хозяйство вынуждено было покупать у других. Таким образом, за 46 тонн семенного картофеля заплатили свыше 100 миллионов рублей. Главный агроном ничего предосудительного в этом не видит.

Михаил Евтухов, главный агроном филиала ОАО «Борисовская агротехника»:

Мы закопали гниль, которая в процессе хранения портилась, это же естественно. Некуда её, вывезли сюда на свалку.

Виновных и точную сумму ущерба определят правоохранители. Сейчас по этому факту проводят проверку. К слову, в расположенном рядом овощехранилище остались еще следы безответственности: 19 тонн семенного картофеля, который похоже также пришел в негодность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».