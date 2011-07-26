Опрос. Как минчане оценивают состояние столичных зон отдыха?

Дипломы в доме Артёма Жука складывать уже просто некуда. Стены, полки, папки – хранители памятных наград разных лет. Вот и накануне коллекция пополнилась пока самым заветным дипломом – с международной олимпиады по математике, проходившей в Голландии.
Накануне Александр Лукашенко дал поручение провести внезапную штабную тренировку. Она стартовала сразу же, несмотря на внезапный характер, и продлится до конца недели.
Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало сегодня встретился с жителями Гродно. Для рассмотрения в Верховном суде было принято пятнадцать вопросов. По ним проведут дополнительные проверки, ответ заявители получат не позже, чем через месяц.
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