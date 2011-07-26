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Опрос. Как минчане оценивают состояние столичных зон отдыха?

26 июля 2011 20:18
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Жаркая погода толкает минчан на пляжи, а корреспондентов на тематический опрос.Сегодня «Столичные подробности» узнали, как горожане оценивают состояние столичных зон отдыха.
# общество # Опрос минчан

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