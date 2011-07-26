Опрос. Как минчане оценивают состояние столичных зон отдыха?

Валентин Сукало: Возможно применение более мягкого наказания, возможна и отмена приговоров

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало сегодня встретился с жителями Гродно. Для рассмотрения в Верховном суде было принято пятнадцать вопросов. По ним проведут дополнительные проверки, ответ заявители получат не позже, чем через месяц.