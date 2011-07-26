С очередной международной олимпиады по математике белорусские школьники вновь вернулись с медалями

Дипломы в доме Артёма Жука складывать уже просто некуда. Стены, полки, папки – хранители памятных наград разных лет. Вот и накануне коллекция пополнилась пока самым заветным дипломом – с международной олимпиады по математике, проходившей в Голландии.

Артем – один из шести школьников, которых отобрали по результатам тестов. С утра, принимая звонки с поздравлениями от одноклассников, вспоминает: на подготовку к Олимпиаде ушло два месяца. С девяти утра и порой до восьми вечера Артем был на сборах.

Артём Жук, обладатель серебряной медали на международной олимпиаде по математике:

Нас же к этому готовили. У нас два месяца были сборы, нас конкретно учили решать задачи международных олимпиад.

Результат – серебряная медаль и Артема и 31-ое командное место у Беларуси. Всего в Олимпиаде участвовало 106 стран. А это более 600 школьников. Артём говорит, что в этом году, как и в прошлые годы, белорусская команда выступила на высоте. Шесть ребят привезли с собой 5 медалей. Всего нужно было справиться с задачами трёх уровней сложности. Но на этот раз организаторы изменили правила.

Артём Жук, обладатель серебряной медали на международной олимпиаде по математике:

В этом году вышло так, что первая задача легкая как всегда и третья была средней по сложности. А вторую задачу решили всего человек 20 из 600 участников.

Несмотря на то, что и Артем эту задачу не одолел, он не сожалеет. Царица наук для него – дело творческое. Главное найти оригинальное, как говорит Артем, красивое решение задачи. И использовать его в своих целях. К примеру, в геометрии некоторые задачи можно щелкать с помощью 5-6 одних и тех же универсальных приемов. Поклонник Карла Гаусса, он считает кубик Рубика обычной говоломкой, и подстать всем известным математикам, принципиально не запоминает числа и цифры.

Артём Жук, обладатель серебряной медали на международной олимпиаде по математике:

Свой номер телефона где-то год не помнил. Не хотел запоминать.

Но второе место на Олимпиаде останется в памяти надолго. В планах новые достижения. Конкуренции Артем не боится, хотя на лидеров командного зачета — Китай, США и Сингапур — равняться есть в чём. Вместе с другими ребятами в следующий раз надеется завоевать для Беларуси медаль высшей пробы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».