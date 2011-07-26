Валентин Сукало: Возможно применение более мягкого наказания, возможна и отмена приговоров

Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало сегодня встретился с жителями Гродно. Для рассмотрения в Верховном суде было принято пятнадцать вопросов. По ним проведут дополнительные проверки, ответ заявители получат не позже, чем через месяц.

Валентин Сукало, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

На уровне Верховного суда ещё и ещё раз проверяем эти жалобы, смотрим ещё раз дела, проверяем себя и не исключается принятие других решений. Потому что всё возможно. Возможно изменение ситуации, возможно изменение обстановки, возможно изменение людей, возможно снижение наказания, возможно применение более мягкого наказания, возможна и отмена приговоров. Как правило, какая-то часть жалоб удовлетворяется на этих приёмах.

Некоторые вопросы решились прямо на месте. К примеру, пенсионерка уже несколько лет судится с дочерью за свою квартиру. Подписав договор дарения, она практически осталась без жилья, да ещё вынуждена выплачивать госпошлину. Разобравшись в проблеме, женщину освободили от выплат.