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Валентин Сукало: Возможно применение более мягкого наказания, возможна и отмена приговоров

26 июля 2011 14:28
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Председатель Верховного Суда Беларуси Валентин Сукало сегодня встретился с жителями Гродно. Для рассмотрения в Верховном суде было принято пятнадцать вопросов. По ним проведут дополнительные проверки, ответ заявители получат не позже, чем через месяц.

Валентин Сукало, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь:
На уровне Верховного суда ещё и ещё раз проверяем эти жалобы, смотрим ещё раз дела,  проверяем себя и не исключается принятие других решений. Потому что всё возможно.  Возможно изменение ситуации, возможно изменение обстановки, возможно изменение людей,  возможно снижение наказания, возможно применение более мягкого наказания, возможна и  отмена приговоров. Как правило, какая-то часть жалоб удовлетворяется на этих приёмах.

Некоторые вопросы решились прямо на месте. К примеру, пенсионерка уже  несколько лет судится с дочерью за свою квартиру. Подписав договор дарения, она  практически осталась без жилья, да ещё вынуждена выплачивать госпошлину. Разобравшись в проблеме, женщину освободили от выплат.

# общество

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