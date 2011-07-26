В Беларуси продолжается масштабная проверка военной безопасности

Накануне Александр Лукашенко дал поручение провести внезапную штабную тренировку. Она стартовала сразу же, несмотря на внезапный характер, и продлится до конца недели.

В так называемых «внеплановых учениях» в это время задействуют всю военную вертикаль страны: от генерального штаба до сил немедленного реагирования. Таким образом будет проведена проверка готовности оборонного комплекса страны. Контролируют действия военных представители Совета безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Сегодня с 11 часов проходят мероприятия по загрузке необходимых ввозимых запасов, по подготовке снятия техники с хранения для подразделений сил немедленного реагирования 11-ой бригады, двух дивизионов ракетной бригады, двух отдельных мобильных батальонов сил