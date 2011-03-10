Опрос. Как избежать пробок в Минске?

Весна постепенно вступает в свои права, к концу недели синоптики обещают нам уверенный плюс. Однако в ряде случаев теплое мартовское солнце несет с собой угрозу.
Белорусские пограничники демонстрировали сегодня результаты совместной с ЕС и УВКБ ООН по делам беженцев программы по работе с миграционными потоками.
На Родине мужчина разыскивается за совершение тяжкого преступления. На восточных рубежах Беларуси оказался в надежде скрыться от наказания.
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