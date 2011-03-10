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Опрос. Как избежать пробок в Минске?

10 марта 2011 09:18
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Ежедневно актуальная проблема пробок стала темой опроса программы «Столичные подробности».Корреспонденты узнали мнение минчан о том, как избежать заторов на дороге.
# общество # Опрос минчан

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