Представитель ООН: В Беларуси хорошее техническое оборудование и хорошо обученные специалисты

Белорусские пограничники демонстрировали сегодня результаты совместной с ЕС и УВКБ ООН по делам беженцев программы по работе с миграционными потоками.

16 лет назад на этом месте была всего лишь старая дорога. Сегодня Каменный Лог — один из самых надежных и современных пунктов пропуска — по признанию не только белорусских, но и европейских специалистов. Через него ежедневно могут проходить до 5 тысяч человек, а это вдвое больше, чем 3 года назад. Значит, активизируются и миграционные потоки.

Сегодня Каменный Лог посетила группа мониторинга в составе международных и белорусских экспертов. Посетила в рамках проекта УВКБ ООН по делам беженцев и Евросоюза по оптимизации работы с миграционными потоками. Этот проект реализуется в Беларуси с 2009 года.

Шоле Сафави, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

В Беларуси не только хорошее техническое оборудование, но и очень грамотные, хорошо обученные специалисты. Радует и то, что вы постоянно обновляете технологии и процедуры.

Европейский Союз очень внимательно следит за работой с миграционными потоками, и мы уверены, что этот процесс будет продолжаться.

Бюджет этого проекта составляет почти 900 тысяч евро. А это и обучение специалистов, и обмен опытом, и, конечно же, новое оборудование.

Юрий Федоров, начальник Управления международного сотрудничества Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

За 2010 год Госпогранкомитет смог довести систему по беженцам до уровня Отдела пограничной службы, а также реализовать пилотный проект дактилоскопии. Все задержанные на границе будут дактилоскопироваться. Эта база данных будет корреспондироваться в перспективе с европейской базой данных «Евродак».

В Беларуси всегда хорошо справлялись с миграционными потоками — как легальными, так и нелегальными. И если раньше это было, в основном, афроазиатское направление, то теперь — все чаще граждане Грузии и Молдовы. В настоящее же время Международная организация по миграции ожидает резкой активизации мигрантов с Ближнего Востока. И с удовольствием констатирует: граница с Евросоюзом — это самое надежное белорусское звено.

Деян Кесерович, глава представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь:

Граница с Евросоюзом очень хорошо охраняется. Со стороны пограничников сделано все, что можно.

В целом, конечный срок реализации проекта — конец 2011 года. Хотя работа, конечно же, будет продолжена и дальше. С теми же приоритетами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».