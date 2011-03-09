На железнодорожном вокзале Гомеля задержан гражданин России, уже 4 месяца разыскиваемый за убийство

На Родине мужчина разыскивается за совершение тяжкого преступления. На восточных рубежах Беларуси оказался в надежде скрыться от наказания.

Однако беглец не учел тесные связи правоохранителей двух стран. С помощью компьютерной международной базы данных в считанные минуты удалось установить личность мужчины.

В час ночи на Гомельском железнодорожном вокзале немноголюдно. Запомнить и проанализировать несколько десятков лиц для работника дежурной части — дело привычное. На первый взгляд, хорошо одетый мужчина средних лет не вызывал подозрения.

По случаю праздничных дней меры безопасности на стратегическом объекте были повышены. Гражданина России препроводили в дежурную часть вокзала. Там выяснилось, что 38-летний житель Брянска разыскивается за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Сопротивляться преступник не стал, признался: устал, 4 месяца в бегах. В ближайшее время будет решаться вопрос о его передаче российской стороне.

Андрей Кравченко, заместитель начальника Гомельского отдела внутренних дел на транспорте:

Правоохранительные органы Республики Беларусь тесно взаимодействуют с правоохранительными органами России, Украины, а также дальнего зарубежья.

Белорусский «антикриминальный барьер» не один раз подтвердил свой высокий статус на международном уровне. Наша страна — как своеобразный заслон между западной Европой и странами СНГ. В Беларуси всегда было четкое понимание того, что преступность не имеет национальности. Это доказывает работа и наших силовых структур по линии интерпола.

Кстати, начиная с сегодня, гомельская милиция снова несет службу в усиленном режиме: в регионе началась операция «Арсенал» — повышенное внимание незаконному оружию и боеприпасам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».