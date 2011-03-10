Лед на водоемах Беларуси становится рыхлым и непрочным

Весна постепенно вступает в свои права, к концу недели синоптики обещают нам уверенный плюс. Однако в ряде случаев теплое мартовское солнце несет с собой угрозу.

В частности, лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. Однако определенная категория людей, к примеру, рыбаки, ежегодно пренебрегают мерами предосторожности. Они выходят на тонкий снежный наст, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Спасатели не всегда успевают оказать им помощь. В этой связи сотрудники МЧС переходят на усиленный вариант несения службы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Минское городское управление МЧС призывает всех любителей зимней рыбалки воздержаться и подумать если не о том, что может случиться с ними, то о последствиях и своих родных и близких.

Между тем, уже во второй половине марта в Беларуси ожидается половодье. В ближайшие дни специальная комиссия проверит готовность всех служб к паводку.