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Опрос. Что нужно для счастливой и крепкой семьи?

12 мая 2011 07:53
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Что нужно для крепкой и счастливой семьи — мы узнали в нашем традиционном опросе. Корреспонденты программы «Столичные подробности» поинтересовались у минчан, что нужно для крепкой и счастливой семьи.
# общество # Опрос минчан

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