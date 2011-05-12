Опрос. Что нужно для счастливой и крепкой семьи?

Это не самоходное судно, а плавучая платформа с палубной надстройкой.
Сегодня многие люди не могут жить без мобильного телефона. А для Марии Бовтуновой телефон оказался головной болью. А всё от того, что по нелепой случайности ее номер совпал с номером крупного финансового учреждения. Да еще с номером горячей линии.
Они обвиняются по первой части 293 статьи Уголовного Кодекса Беларуси – «Организация массовых беспорядков».
22 сентября 2026 20:06
22 сентября 2026 20:04
22 сентября 2026 18:37
22 сентября 2026 18:15
22 сентября 2026 18:08
22 сентября 2026 17:59
22 сентября 2026 17:57
22 сентября 2026 17:54