Опрос. Что нужно для счастливой и крепкой семьи?

После обращения в «Добро пожаловаться» на СТВ банк подарил девушке мобильный телефон и платиновый номер

Сегодня многие люди не могут жить без мобильного телефона. А для Марии Бовтуновой телефон оказался головной болью. А всё от того, что по нелепой случайности ее номер совпал с номером крупного финансового учреждения. Да еще с номером горячей линии.