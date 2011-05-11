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В Минске сегодня начался судебный процесс по делу экс-кандидатов на президентский пост Николая Статкевича и Дмитрия Усса

11 мая 2011 10:59
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Они обвиняются по первой части 293 статьи Уголовного Кодекса Беларуси – «Организация массовых беспорядков».

Также по этому делу проходит Александр Класковский, которому вменяются еще две статьи: «Оскорбление представителя власти» и «Самовольное присвоение звания или власти должностного лица».

На той же скамье – еще четыре фигуранта: Александр Квяткевич, Дмитрий Буланов, Андрей Позняк и Артем Грибков. Все они обвиняются в участии в массовых беспорядках.

Заседание проходит в суде Ленинского района Минска. На нем присутствуют представители посольств США и Великобритании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество

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