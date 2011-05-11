После обращения в «Добро пожаловаться» на СТВ банк подарил девушке мобильный телефон и платиновый номер

Сегодня многие люди не могут жить без мобильного телефона. А для Марии Бовтуновой телефон оказался головной болью. А всё от того, что по нелепой случайности ее номер совпал с номером крупного финансового учреждения. Да еще с номером горячей линии.

Мария Бовтунова:

Шесть лет назад у меня появился мой мобильный номер телефона, и где-то года два назад у одной организации появился такой же номер — стационарный. Клиенты этой организации по горячей линии стали мне надоедать.

Называть организацию мы не будем, так как вопрос решился моментально. Только скажем, что все произошло из-за того, что в рекламных сообщениях фирма не всегда указывала городской код перед своим номером. В итоге люди набирали с мобильного на горячую линию, а попадали к Марии на мобильный.

Мария Бовтунова:

Все эти клиенты, не учитывая код города, стали звонить ко мне. На протяжении полутора лет звонков было по 20-30 в день. А 18 апреля 2011 года 260 звонков поступило за день. Это продолжалось на протяжении полутора недель.

Марии приходилось гораздо чаще заряжать свой мобильный телефон, что уж говорить о потраченном времени и терпении.

Мария Бовтунова:

На протяжении полутора лет я этот вопрос пыталась решить. Обращалась в эту организацию неоднократно. Звонила практически каждый месяц. Никаких сигналов не поступало, вопрос никак невозможно было решить.

Отчаявшись, девушка обратилась в программу «Добро пожаловаться». Для решения вопроса хватило одного нашего предварительного звонка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мария Бовтунова:

Только после того, как я обратилась на телевидение на передачу, вопрос был решен буквально в считанные минуты. По дороге на съемки мне позвонили представители этой организации и предложили встретиться.

И на этот раз Мария получила весьма заманчивое предложение.

Мария Бовтунова:

Они предложили мне выкупить мой номер телефона, а взамен выбрать платиновый номер и мобильный телефон — тот, который я захочу, который придется мне по вкусу.

Я, конечно же, хочу выразить огромные слова благодарности вашей передаче потому что, повторюсь, только когда было обращение на телевидение, тогда вопрос был решен в считанные минуты. Огромное спасибо такой передаче, что она существует!

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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