Первая плавучая гостиница появилась в Беларуси

Это не самоходное судно, а плавучая платформа с палубной надстройкой.

Отель отвечает всем экологическим нормам и требованиям. По воде его будет перемещать буксир. Проект реализуется в рамках Государственной программы социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы. Такой плавучий отель, считают специалисты, привлечет немало туристов.

За три года работы на судоремонтном заводе главный инженер Станислав Иосифович спустил на воду не один пассажирский теплоход. Но своим главным проектом считает именно плавучую гостиницу. Самым сложным, говорит специалист, было сделать судно не только максимально комфортным, но и экономичным.

Станислав Стефанович, главный инженер судостроительно-судоремонтного завода:

Сама конструкция здания предусматривает энергосберегающие технологии. Может работать на водоемах с волной не выше 1 метра. Для Беларуси это очень приемлемый объект.

Пилотный для республики объект разрабатывали с учетом самых последних технических решений. Конструкторам приходилось исправлять проект, добавлять что-то новое по ходу строительства. Как результат — 10 комфортабельных кают. Вскоре здесь будут доступны спутниковое телевидение и интернет.

Валентин Фурман, заместитель директора по кадрам судостроительно-судоремонтного завода:

Плавучая гостиница и переоборудование буксирного теплохода в пассажирский — для нас такие заказы впервые. Для завода они очень выгодные и почетные, потому что это новинка. А новинку всегда интересно строить.

В большое плавание отель может отправиться надолго. Топлива хватит на целую неделю непрерывной работы. Запас питьевой воды — 4 тонны. К месту назначения плавучий отель будет перемещать буксир. Сейчас рабочие подводят последние штрихи. Проверяют системы жизнеобеспечения и безопасности.

Александр Стасюкевич, старший инженер-инспектор Белорусской инспекции речного регистра:

Данное судно строится в соответствии с требованиями речного регистра. На данный момент производятся испытания судна.

После того как специалисты завершат швартовные и ходовые испытания, первая белорусская плавучая гостиница отправиться в свой первый поход. От Пинска по Припяти судно дойдет до Турова — на место своей первой прописки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».