Расписание движения транспорта в День Независимости в Минске

Главный праздник Беларуси — День Независимости — обещает быть красочным и насыщенным, а главное, спокойным. Безопасность 3 июля обеспечат минская милиция, которая уже перешла на усиленный вариант несения службы и внутренние войска. Под дополнительную охрану возьмут места проведения массовых мероприятий. Если для белорусов праздник традиционно день отдыха и развлечений, то для правоохранительных органов — рабочий день в усиленном режиме. Задача №1 — обеспечить безопасность, это мировая практика. Сергей Кабакович, начальник пресс-службы внутренних войск Республики Беларусь: Привлекается каждый день практически тысяча военнослужащих внутренних войск. Не меньше будет и во время праздничных мероприятий по всей стране. В местах проведения гуляний будут работать около 100 контрольно-пропускных пунктов. Войти на все массовые мероприятия можно будет после проверки ручной клади и личного досмотра. Желающим попасть на концерт возле стеллы «Минск — город-герой» в целях безопасности нужно будет пройти сразу два пропускных пункта. Увидеть гала-концерт и праздничный салют смогут все желающие. Наблюдать за красочным действием можно будет с разных точек столицы. Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома: Хотелось бы обратить внимание минчан и гостей столицы, что в целях безопасности места проведения массовых мероприятий будут огорожены, а проход граждан осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами. Запрещено иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы. Запрещено проносить колюще-режущие предметы, стеклянную и металлическую тару, спиртные и слабоалкогольные напитки, пиротехнику, а также громоздкую ручную кладь. На праздник разрешено проносить прохладительные напитки в прозрачной пластмассовой упаковке емкостью не более одного литра. В праздничный день автолюбителям придется свернуть с привычных маршрутов. Уже с 6 утра до окончания парада проспект Независимости будет перекрыт. С 20 часов до 2 часов ночи движение на пересечении проспектов Машерова и Победителей также будет закрыто. Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Республики Беларусь: Госавтоинспекция обращается к водителям планировать свои поездки заранее, исключая перекрытые улицы, использовать альтернативные объездные улицы и дороги. По возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный транспорт. В ночь с 3 на 4 июля общественный транспорт будет ходить до половины четвертого утра. По городу будут курсировать самые популярные маршруты автобусов и троллейбусов. Рабочий график в честь праздника изменило и метро. Последняя электричка отправится в 3 часа ночи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».